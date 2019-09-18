Трех человек приговорили к адмарестам за участие в митинге 4 сентября

Активисты Геннадий Крестьянский, Ануар Данияров и Биржан Кумысбек-теги получили административный арест за участие в митинге против китайской экспансии. Первые двое получили по 15 суток ареста, как сообщила Vласти активистка Айжан Амирова.

"Биржану тоже вменяли 15 суток. Скорее всего, столько и дали. Адвоката не нашли, поэтому у нас нет информации", - сообщила Vласти Амирова.

В специализированном межрайонном суде по административным делам отказались отвечать на вопросы корреспондента Vласти, попросив отправить им письменный запрос, а затем рекомендовали обратиться в городской суд.

Официальный представитель горсуда на данный момент не ответил на звонки корреспондента Vласти.