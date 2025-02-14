Житель Усть-Каменогорска судится с акиматом, чтобы провести пикет, митинг и шествие против перевода времени

Житель Усть-Каменогорска Леонид Карташёв судится с акиматом города, чтобы согласовать пикет, митинг и шествие против единого часового пояса на всей территории Казахстана. В акимате сообщили, что предложили ему провести митинг, но пока не согласовали его официально.

Карташёв обратился в суд после того, как акимат отказал в митинге, пикете и шествии, которые общественники планировали на 9 декабря. Причиной отказа стало то, что на площади должны были проводиться мероприятия. Карташев рассказал «Власти», что выехал на площадь в этот день, заснял, что никаких мероприятий там не было, и составил акт с тремя подписями. В акимате Усть-Каменогорска сообщали «Азаттыку», что мероприятие не проводилось из-за организаторов, а не по вине городских властей.

По словам Карташёва, одиночный пикет планировала жительница города, которая сломала ногу, упав в разрытую городскими службами канаву из-за того, что было темно, а уличного освещения не было.

Карташёв также рассказал «Власти», что суд дал ему неделю на «примирение» с акиматом. При этом он считает, что извиниться за незаконный отказ в проведении мероприятий перед ним должен акимат.

В четверг, 13 февраля, активиста пригласили в акимат на встречу. По его словам, сотрудники спрашивали его о содержании плакатов.

«Хотя в законе нет такой нормы, чтобы мы заранее согласовывали с ними плакаты, лозунги, которые будут на митинге звучать», - отметил активист.

В акимате ему предложили провести только митинг 28 февраля.

«Я согласился на 28-е, но с тем, чтобы проводить все три мероприятия, как и было запланировано на 9 декабря», – сказал он в комментарии «Власти», добавив, что продолжит добиваться этого в суде, который назначен на 18 февраля.

В случае отказа Карташёв планирует идти в апелляционную и кассационную инстанции.

В отделе внутренней политики акимата Усть-Каменогорска «Власти» сообщили, что пока только предварительно предложили активисту провести мероприятие 28 февраля, но не согласовывали его официально. В ведомстве также заявляют, что не согласны с требованием общественника извиниться и согласовать все три мероприятия.

Казахстан 1 марта 2024 года перешел на единый часовой пояс, что вызвало недовольство значительной части жителей восточных, центральных и северных регионов страны. Опрос, проведенный в декабре, показал, что более половины граждан выступают против единого часового пояса.