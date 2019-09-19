Генпрокуратура призвала казахстанцев не верить Аблязову

Беглый банкир Мухтар Аблязов финансирует митинги в Казахстане на деньги, сворованные ранее у казахстанских граждан, сказал в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов. Он также заявил, что отечественные власти продолжат преследовать Аблязова, и призвал граждан не верить преступнику.

«Казахстан продолжит его преследовать. Аблязов это понимает и боится. Продолжает говорить о гонениях по политическим мотивам, хотя никакой политики в его деле нет», - заявил Нурпеисов.

Он напомнил, что в июле этого года суд Нью-Йорка уличил Аблязова во лжи и отверг его доводы о политическом преследовании. А ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который «взыскал с него $4 млрд, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания».

«МВД Великобритании лишило его статуса беженца. Поэтому Аблязов сбежал во Францию и из-за рубежа будоражит наших граждан, которых сам же и обманул», - также сказал представитель генпрокуратуры.

«Аблязову нельзя верить, - продолжил он, - Выводит людей на улицы на заведомо незаконные протестные акции. Платит им за участие из денег, которые украл у наших же граждан. Аблязов и его сообщники – активисты запрещенной судом экстремистской организации ДВК – вводят простых людей в заблуждение и намеренно превращают в правонарушителей. Сам он в это время прячется во Франции и живет на деньги, которые похитил в Казахстане и других странах. Уважаемые сограждане, призываю не поддаваться на провокации, последствия – уголовная ответственность», - резюмировал Нурпеисов.