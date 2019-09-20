Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Как пишет «Коммерсантъ» , целью стали «военные объекты», которые, предположительно, принадлежат террористам, но какой именно группировке, не уточняется.

О начале операции в портовом городе Ходейда сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики. По его словам, были уничтожены 4 объекта, где собирали лодки с дистанционным управлением и морские мины, а объекты использовались «для ведения боевых действий и террористических операций, которые угрожают морскому судоходству и международной торговле» в Баб-эль-Мандебском проливе (соединяет Красное море и Аденский залив).

В коалиции заявили, что военная операция направлена на обеспечение безопасности, и призвали мирных жителей избегать объекты, которые стали целями ударов. В коалиции добавили, что их действия «соответствуют международному гуманитарному праву». Хуситы же в свою очередь заявили, что коалиция нанесла удары в нарушение заключенных ранее мирных соглашений.

Напомним, в ночь на 14 сентября были атакованы предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападения взяли на себя сторонники движения «Ансар Аллах». В Саудовской Аравии заявили о причастности Ирана к этим атакам.