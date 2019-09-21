57 человек задержаны в столице и Алматы – МВД

По информации МВД, сегодня в столице и Алматы «за правонарушения» задержаны 57 человек.

«21 сентября в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении МВД.

В этой связи органами внутренних дел приняты «предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка».

В МВД заявили, что «на данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности».