Рассматривается вопрос о привлечении их к адмответственности
  • 742
57 человек задержаны в столице и Алматы – МВД
Фото Тамары Вааль

По информации МВД, сегодня в столице и Алматы «за правонарушения» задержаны 57 человек.

«21 сентября в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении МВД.

В этой связи органами внутренних дел приняты «предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка».

В МВД заявили, что «на данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы задержали правозащитника Ерлана Калиева
Новости
Женис Касымбек будет назначен акимом Карагандинской области
Новости
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Новости
В Алматинской области поезд на полном ходу столкнулся с автобусом
Новости
Генпрокуратура призвала казахстанцев не верить Аблязову
Новости
Построить мост на станции Шамалган пока слишком дорого для бюджета – Скляр