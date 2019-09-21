57 человек задержаны в столице и Алматы – МВД

Рассматривается вопрос о привлечении их к адмответственности
По информации МВД, сегодня в столице и Алматы «за правонарушения» задержаны 57 человек.
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