Порядка 50 человек задержали в столице 21 сентября – ДП

На прошедшей в субботу акции протеста в столице были задержаны порядка 50 правонарушителей, четверо из них привлечены к адмответственности, остальных отпустили после профилактической беседы, сообщил начальник департамента полиции города Ержан Саденов на брифинге в понедельник.

«Запрещенная в Казахстане экстремистская организация 21 сентября призывала к проведению несанкционированной акции. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. Участники несанкционированного митинга, нарушавшие общественный порядок, дестабилизировавшие движение транспорта, а также оказавшие неповиновение и сопротивление сотрудникам полиции, были доставлены в подразделение полиции», - сказал Саденов.

При этом он отметил, что «задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись».

Всего, по его словам, в столице задержаны «порядка 50 нарушителей».

«Из них четверо привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактической беседы были отпущены домой», - уточнил глава ДП.

Вместе с тем по факту распространяемого видео в отношении задержания якобы несовершеннолетней он заявил, что «она 2000-го года рождения, ей 19 лет».

«Установлено, что девушка неоднократно принимала участие в подобных акциях. Во время незаконной акции, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, она продолжала и более того, провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии. В этой связи она была задержана с другими правонарушителями. После профилактической беседы была отпущена», - заключил Саденов.

Напомним, 21 сентября в Алматы и в столице прошли акции протеста. Между тем в МВД заявляли, что всего в двух городах были задержаны 57 человек.