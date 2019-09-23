Всего на 73% готовы тепловые сети столицы к отопительному сезону – МИИР

В понедельник в ходе заседания правительства кабинет министров рассмотрел вопрос подготовки регионов к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, самая низкая готовность тепловых сетей наблюдается в столице, Мангистауской и Атырауской областях.

«Касательно теплоисточников, местными исполнительными органами запланирован ремонт 10 623 автономных котельных, из них подготовлено 10 606 котельных или 99,8%. Работы продолжаются в Мангистауской области – 94,2% (163 из 173 объектов), Кызылординской области – 99,2% (635 из 640 объектов), городе Шымкент – 99,3% (267 из 269 объектов). В остальных регионах обеспечена полная готовность автономных котлов», - рассказал Атамкулов.

Касательно подготовки тепловых сетей, то из запланированных 4990 км на текущий период отремонтировано 4943 км тепловых сетей или 99,1%.

«Низкая готовность по ремонту тепловых сетей в городе Нур-Султан – 73,6% (13,4 из 18,2 км), в Мангистауской области – 91,7% (11 из 12 км), в Атырауской области – 96,8% (30,5 из 31,5 км)», - констатировал министр.

Кроме того, при плане 15 116 км отремонтировано 14 917 км сетей водоснабжения или 98,7%. По ремонту сетей водоснабжения низкая готовность также отмечена в столице – 71,6%, в Актюбинской области – 83,8%, в Туркестанской области – 89,9% и в городе Шымкент – 90,5%.

Что касается объектов образования, то на данный момент подготовлены 10 967 объектов образования или 99,9 % от плана.

«Планировалось подготовить все объекты образования до 1 сентября. При этом остались не подготовленными объекты в трех регионах: в городе Нур-Султан готовность 97,7% (169 из 173 объектов), в Западно-Казахстанской области – 99,5% (627 из 630 объектов), Атырауской области – 99,5% (404 из 406 объектов)», - сообщил Атамкулов.

В сфере здравоохранения планировалось подготовить 5 936 объектов, из них подготовлено 5 921 или 99,7%. Готовность ниже, чем в остальных регионах, наблюдается в Атырауской области – 95,2%, Актюбинской области – 98,9% и в Западно-Казахстанской области – 99%.

Из запланированных к ремонту 46 809 жилых домов подготовлено 45 908 или 98,1%.

Низкие темпы готовности жилья в Западно-Казахстанской – 84,5% (1104 из 1306 домов), Туркестанской – 94,9% (1400 из 1475 домов), городе Шымкент – 90,7% (1713 из 1889 домов).

«Акиматам необходимо усилить меры по своевременной подготовке инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья к отопительному сезону», - подчеркнул министр.

Потребность угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на 2019-2020 годы составляет 10,4 млн тонн. На сегодня заготовлено 6,1 млн тонн или 58,7%.

«Низкие темпы заготовки топлива в Актюбинской области – 16,6% (6,2 тыс. тонн из 37,4 тыс. тонн), городе Нур-Султан – 24,5% (128,5 тыс. тонн из 523,5 тыс. тонн), город Алматы – 34,5% (17,3 тыс. тонн из 50,2 тыс. тонн), Кызылординской области – 42,6% (95,3 тыс. тонн из 223,9 тыс. тонн). Учитывая погодные условия страны, особенно в северных регионах, МИО рекомендовано заблаговременно организовать заготовку угля для бюджетных организаций с целью исключения ажиотажа среди населения в пиковый период», - заключил министр.