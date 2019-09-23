В Алматы и Павлодарской области затягивается ремонт энергоблоков – Минэнерго

В Павлодарской области и городе Алматы идет отставание по ремонту энергоблоков и котлов, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства первый заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов. Однако, по его заверениям, это не повлияет на начало предстоящего отопительного сезона.

«На текущую дату в (Алматы – V) выполнен ремонт 5 энергоблоков из 11, что составляет 45% годового объема, 40 котлов из 63, что составляет 63% годового объема, и 23 турбин из 46, что составляет 50% годового объема. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 4 энергоблоках, 28 котлах и 18 турбинах (в Павлодарской области – V). По электрическим сетям выполнен ремонт на 21 тыс. км линий электропередачи и на 1152 подстанций, что составляет 84% и 92% от годового плана соответственно», - рассказал Досмухамбетов.

Кроме того, для подготовки к предстоящему отопительному периоду выполнен ремонт на 428 котельных в зоне централизованного теплоснабжения из 459, что составляет 93% от годового плана. Вместе с тем, признал вице-министр, в ряде регионов идет отставание от установленных сроков в графике ремонтов.

В частности, в Павлодарской области не завершен капитальный ремонт блока №8 электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». В настоящее время блок находится в ремонте, который завершится только 24 октября. Также не завершен капитальный ремонт блока №5 электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».

«Причиной является невыполнение договорных обязательств со стороны подрядной организации (К-Инжиниринг). Окончание ремонта планировалось на 30 июня текущего года, ожидаем завершение 31 октября. С 1 сентября не начат капитальный ремонт блока №6 в связи с несвоевременным завершением ремонта на блоке №5. Ремонт блока начнется после ввода в эксплуатацию блока №5», - отметил он.

Также проблемы есть в городе Алматы, где на ТЭЦ-2 АО «Алматинские электрические станции» не завершен ремонт котла №4 «из-за выявления дополнительных объемов работ». Окончание ремонта Минэнерго ожидает 29 сентября.

«Вышеуказанные переносы сроков ремонтов не повлияют на начало предстоящего отопительного сезона», - заверил Досмухамбетов.