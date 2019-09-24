Назарбаев предлагает инициировать дебаты высокого уровня по возрождению роли устава ООН

Парламентариям стран Евразии необходимо инициировать дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли устава ООН, а также они должны включиться в процесс ратификации международных договоров. Такое мнение высказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник в ходе IV совещания спикеров парламентов стран Евразии.

«Мы все наблюдаем кризис системы международного права, в том числе зачастую его эрозию, игнорирование, размывание и просто попирание. Хорошо известный случай, когда нарушался суверенитет, территориальная целостность государств, рушились ранее достигнутые договоренности», - сказал Назарбаев.

По его словам, произвольное применение санкций несет проблемы не только на страны, против которых они направлены, но и на все другие государства, на благополучие миллионов простых людей по всему миру.

«В этих условиях с трибуны генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке я предложил созвать международную конференцию ООН высокого уровня по переподтверждению базовых принципов международного права. Парламентарии Евразии могли бы внести здесь свою добавленную стоимость, инициировав законодательные дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли устава ООН», - предложил Елбасы.

Вместе с тем он призвал депутатов включиться в процесс ратификации международных договоров, имеющих огромное значение для международного сообщества.

«Парижское соглашение по климату подписано 192 государствами, но многие стороны его так и не ратифицировали. Мы каждый день слышим, что планета нагревается, что идет великая катастрофа, но мы ничего не делаем, чтобы предотвратить это. Схожая ситуация наблюдается в случае с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договором о запрещении ядерного оружия, о нераспространении и ряда других. Призывать всех отказаться от ядерного оружия и не распространения, в то же время ядерные державы продолжают совершенствовать это оружие и испытывать на уровне компьютерных игр. Это не честно, это не будет работать. Прежде всего, ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми. Без этого дело не сдвинется», - считает Назарбаев.