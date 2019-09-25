Таможенные органы стран СНГ сократят сроки рассмотрения запросов до одного месяца

Государства-участники СНГ будут сотрудничать и помогать друг другу в таможенных делах и сократят сроки исполнения запросов между собой с 6-8 месяцев до одного – максимум двух месяцев, а в отдельных случаях и до двух недель, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, представляя депутатам проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года».

«Данное соглашение является основным международным договором, регулирующим порядок взаимодействия таможенных служб государств-частников СНГ. С момента подписания соглашения прошло более 20 лет, в связи с чем нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем несения соответствующих изменений», - пояснил Смаилов.

Он отметил, что протокол разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере.

«В соответствии с протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы, содержания запроса, выполнения запроса и использования полученной информации. Основным нововведением является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами. Принятие проекта закона будет способствовать обеспечению эффективного взаимодействия, координации деятельности таможенных органов государств-участников СНГ в обеспечении таможенного контроля», - заверил глава Минфина.

Он также рассказал, что Казахстан ежегодно в таможенные органы стран СНГ направляет порядка 1000 запросов, а к нам приходит порядка 1500. Основная их суть заключается в том, чтобы либо подтвердить факт пересечения таможенной границы, либо подтвердить достоверность тех или иных сведений в таможенных декларациях. И в соответствии с соглашением 1994 года весь обмен информации осуществлялся только через центральные таможенные органы. То есть запрос поступает из территориального таможенного органа Казахстана в центральный, который отправляет запрос в центральный орган необходимого государства СНГ, и тот уже отправляет в свой территориальный орган. Затем ответ приходит по обратной цепочке.

«Все это занимает порядка до 6-8 месяцев, что, конечно же, создает трудности в работе таможенных органов, поскольку это негативно влияет на оперативность, своевременность проведения проверочных мероприятий, процессуальных сроков, - констатировал Смаилов. - Поэтому настоящим соглашением предусматривается сокращение срока исполнения запроса до одного месяца, только в том случае, если, например, этой информации нет в таможенных органах, и надо обращаться в другие госорганы, срок может быть увеличен до двух месяцев. Вместе с тем есть возможность сократить срок запроса до двух недель, если есть обоснование, для чего это требуется».