Необходимо перенимать международный опыт в сфере обеспечения информбезопасности – Назарбаев

«Первый вопрос – это информационная безопасность. Вопрос весьма актуальный. В настоящее время в сравнении с традиционными СМИ преобладает интернет, в том числе социальные сети. С одной стороны это хорошая тенденция. В интернете много познавательной и обучающей информации. С другой стороны, есть и угрозы, связанные с обеспечением кибербезопасности», - сказал Назарбаев.

Глава Совбеза подчеркнул важность изучения международного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности.

«Нам необходимо перенимать опыт других стран в этом вопросе. С одной стороны, нужно поддерживать данное развитие, но в то же время важно обеспечить безопасность людей», - сказал он.

Заслушав информацию по второму вопросу повестки заседания, Назарбаев акцентировал внимание на отдельных аспектах развития транзитно-транспортного потенциала Актюбинской области и указал на необходимость обеспечения благоприятной среды для развития предпринимательства и человеческого капитала в регионе. Также были рассмотрены вопросы создания агропромышленного хаба западного макрорегиона.

По результатам заседания Совбеза Назарбаев дал соответствующие поручения правительству и акимату Актюбинской области.