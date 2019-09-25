Первый президент провел заседание Совбеза
  • 146
Необходимо перенимать международный опыт в сфере обеспечения информбезопасности – Назарбаев
Фото с сайта elbasy.kz

На заседании Совета безопасности под председательством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассмотрели вопросы обеспечения информационной безопасности страны и социально-экономического развития Актюбинской области, сообщается на сайте Елбасы.

«Первый вопрос – это информационная безопасность. Вопрос весьма актуальный. В настоящее время в сравнении с традиционными СМИ преобладает интернет, в том числе социальные сети. С одной стороны это хорошая тенденция. В интернете много познавательной и обучающей информации. С другой стороны, есть и угрозы, связанные с обеспечением кибербезопасности», - сказал Назарбаев.

Глава Совбеза подчеркнул важность изучения международного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности.

«Нам необходимо перенимать опыт других стран в этом вопросе. С одной стороны, нужно поддерживать данное развитие, но в то же время важно обеспечить безопасность людей», - сказал он.

Заслушав информацию по второму вопросу повестки заседания, Назарбаев акцентировал внимание на отдельных аспектах развития транзитно-транспортного потенциала Актюбинской области и указал на необходимость обеспечения благоприятной среды для развития предпринимательства и человеческого капитала в регионе. Также были рассмотрены вопросы создания агропромышленного хаба западного макрорегиона.

По результатам заседания Совбеза Назарбаев дал соответствующие поручения правительству и акимату Актюбинской области.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Новости
В центре столицы и Алматы - скопление силовиков
Новости
Женис Касымбек будет назначен акимом Карагандинской области
Новости
С 2025 года Казахстан может полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов
Новости
10 военнослужащих пострадали в результате взрыва на полигоне близ Арыси
Новости
Генпрокуратура призвала казахстанцев не верить Аблязову