Президенты двух стран провели встречу в Нью-Йорке
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Казахстан продолжит развивать взаимовыгодные отношения с Финляндией – Токаев
Фото Акорды

На полях 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и технологической сферах, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Как подчеркнул президент Казахстана, Финляндия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Европе и Европейском Союзе. Он высоко оценил конструктивный политический диалог с этой страной и подчеркнул приверженность развитию взаимовыгодных отношений. Он считает, что поиск новых направлений сотрудничества расширит границы взаимодействия двух стран.

После встречи с финским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Они обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах и вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений. Токаев подтвердили готовность к дальнейшему укреплению дружественных отношений между странами.

Также лидеры стран отметили необходимость активизации работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Додон пригласил Токаева посетить с официальным визитом Молдову в следующем году.

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