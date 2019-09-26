Казахстан продолжит активное участие в деятельности ОБСЕ – МИД

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке новый министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, сообщает пресс-служба МИД РК.

По словам Тлеуберди, Казахстан как активный член ОБСЕ готов к расширению сотрудничества со всеми государствами-членами организации в обеспечении безопасности и устойчивого развития на всем пространстве ОБСЕ. Также он подчеркнул приверженность республики к совместным усилиям по решению региональных и глобальных проблем.

Ознакомив Гремингера с инициативой первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Три диалога» по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития, Тлеуберди предложил объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА по взаимодействия в масштабах Евразии. Как он считает, неформальный обмен мнениями, «сверка часов» по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций даст возможность выработать планы межинституционального взаимодействия на будущее.

Генеральный секретарь организации отметил эффективную деятельность Казахстана в рамках ОБСЕ и акцентировал внимание на возросшей роли нашей страны в региональной и международной политике.

Также Тлеуберди провел на полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН переговоры с главами МИД Пакистана Махмудом Куреши, Кипра Никосом Христодулидисом, Норвегии Инэ Сёрейде и Хорватии Горданом Грлич Радманом. В ходе встреч обсуждались текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана с этими государствами.

А в Совете безопасности ООН принял участие в дебатах по сотрудничеству Организации Объединенных Наций с ОДКБ, ШОС и СНГ в области противодействия терроризму, выступил на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и на 18-й встрече высокого уровня министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. На этой встрече Казахстан был избран следующим глобальным председателем данной группы стран на 2020-2021 годы.