ОПЕК ожидает рост спроса на нефть и газ до 2040 года

Здесь прогнозируют ежесуточный рост на 122 млн баррелей
Тамара Вааль, VластьВ долгосрочной перспективе ОПЕК ожидает рост спроса на нефть и газ на 112 млн баррелей в сутки к 2040 году, и большинство будет поставляться развивающимися странами. Об этом в четверг в ходе пленарной сессии XII Евразийского форума KAZENERGY заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
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