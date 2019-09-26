Здесь прогнозируют ежесуточный рост на 122 млн баррелей
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ОПЕК ожидает рост спроса на нефть и газ до 2040 года
Фото РД КМГ

Тамара Вааль, Vласть

В долгосрочной перспективе ОПЕК ожидает рост спроса на нефть и газ на 112 млн баррелей в сутки к 2040 году, и большинство будет поставляться развивающимися странами. Об этом в четверг в ходе пленарной сессии XII Евразийского форума KAZENERGY заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

«5 ноября мы опубликуем мировой обзор, который охватит прогноз на нефтегазовую отрасль. Эта и другие публикации, которые мы разрабатываем, основываются на тщательном анализе, исследовании. И наше исследование говорит нам о том, что нефтегаз и вся индустрия будет превалировать», - заявил Баркиндо.

По словам генсека организации, факт в том, что любая форма энергетики нам необходима для обеспечения спроса. Поэтому нефть и газ будут оставаться и сохраняться самой большой долей энергетики до 2040 года.

«Мы также ожидаем большой рост в долгосрочном спросе на нефть и газ, который ожидается, что вырастет на 112 млн баррелей в день к 2040 году. Большинство из этого будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом», - подчеркнул он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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