Казахстан будет до конца соблюдать соглашение ОПЕК+ – Бозумбаев

Казахстан будет и в дальнейшем соблюдать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и будет приветствовать, если оно будет продлено, заявил в четверг ходе интерактивной дискуссии в рамках XII Евразийского форума KAZENERGY министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

«Мы как ответственный партнер будем выполнять свои обязательства, и до конца этой сделки (ОПЕК – V) мы останемся в том коридоре, который гарантировали нашим коллегам. И надеемся, что эта сделка в том или ином виде будет продолжена и в дальнейшем, потому что это очень правильная инициатива, которая произошла впервые в истории», - заявил Бозумбаев.

Вместе с тем, отвечая на вопрос модератора, может ли министр представить день, когда придет в ОПЕК и скажет, что страна будет производить больше нефти, чем сейчас, он ответил: «Я ясно этот день представляю. Наверно, это будет не очень далеко. Но точно, что резкого увеличения у нас в среднесрочной перспективе возможно в 2023-2025 годы. А до этого времени мы в любом случае будем в этом коридоре где-то находиться – 1,8-1,9 млн баррелей в сутки. Мы так и предполагаем себя вести».