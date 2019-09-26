Казахстан будет до конца соблюдать соглашение ОПЕК+ – Бозумбаев

Глава Минэнерго надеется, что соглашение будет продолжено после окончания
Тамара Вааль, Vласть
Казахстан будет и в дальнейшем соблюдать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и будет приветствовать, если оно будет продлено, заявил в четверг ходе интерактивной дискуссии в рамках XII Евразийского форума KAZENERGY министр энергетики страны Канат Бозумбаев.
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