Казахстан расширил свой портфель ВИЭ до 3 тыс. МВт – Мамин

Крупные потрясения финансового и экономического рынков заставляют Казахстан обратить внимание на возобновляемые источники энергии и подготовить инфраструктуру к вводу инноваций в этом секторе. Одновременно с этим Казахстан должен поддерживать стабильность и предсказуемость энергетического рынка и глобальной экономики ввиду рисков будущих рецессий, заявил в четверг в ходе пленарной сессии XII Евразийского форума KAZENERGY премьер-министр Аскар Мамин. В этом смысле, уверен он, роль страны становится все более признаваемой и Казахстан становится региональными лидером благодаря «стабильности и предсказуемости энергетических поставок».

«Мы расширили свой портфель возобновляемых источников энергии до 3 тыс. мегаватт за первые месяцы 2019 года, повысив производимость этого сектора на 31%. Сегодня перед нами стоят цели и задачи устойчивого развития в связи с изменениями климата в глазах будущего мира, подписана Парижская конвенция. И мы посвятили свои усилия делу поддержки глобального энергетического баланса. Мы производим порядка 90 млн тонн нефти каждый год. Это делает нас лидерами в производстве нефти и газа. Наша добыча стала главным фактором для дальнейшего развития нефтехимической, нефтеперерабатывающей индустрии», - заявил Мамин.

По словам премьера, сегодня существенно выросли мощности отечественных нефтеперерабатывающих заводов, что позволило полностью покрыть внутренние потребности.

«Рынок растет и ожидается, что в этом году добыча газа оставит 51 млрд кубометров, и к 2027 году добыча газа составит до 80 млрд кубометров. Мы ожидаем существенных расширений в этом секторе», - также сообщил премьер.

В целом для обеспечения долгосрочной добычи Казахстан постоянно пересматривает и совершенствует свою политику по привлечению частных инвестиций, подчеркнул глава правительства.

«Мы вносили изменения в законодательство в области использования недр, а также ВИЭ и зелёной энергетики. Надеемся стать глобальным лидером по добыче нефти», - резюмировал он.