Фостерные семьи могут заменить детские дома в Казахстане, считает Аружан Саин

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин планирует развивать фостерные семьи. Они должны заменить детские дома и давать возможность ребенку жить в семье. Всего стране необходимо около 500 фостерных семей, которые будут принимать от трех до пяти детей в год, сказала она в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«В настоящее время в детских домах и домах ребенка находятся около 5 тыс. детей. У нас в Казахстане, по-моему, 109 детских домов. Эти организации можно закрыть, но делать это нужно, заменив систему государственных учреждений, в которые попадают дети, естественно на соблюдение права на жизнь и воспитание каждого ребенка в семье. На смену этим государственным учреждениям должны прийти фостерные семьи», - считает Саин.

По словам детского омбудсмена, весь цивилизованный мир решил эту проблему именно таким образом. То есть закрыли детские дома и приюты, а ребенка, оставшегося без попечения родителей, отдавали в «профессиональную семью, которая работает на государство».

«Они проходят специальную подготовку, они 24 часа 7 дней в неделю заботятся о ребенке индивидуально. О каждом, который остался без попечения родителей и переживает самый трудный момент своей жизни. Это самый гуманный способ помощи детям», - подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Таким образом, фостерные семьи обеспечивают заботу о ребенке до тех пор, пока госорганы опеки при поддержке НПО и родительских ассоциаций помогают либо биологической семье справиться с проблемами и затем возвращают ребенка, либо, если это невозможно, ребенку будет найдена постоянная приемная семья.

«Здесь уже речь идет об усыновлении, опеке и патронате. У нас есть три альтернативные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, и огромное количество граждан Казахстана воспитывают приемных детей. (…) Я намерена эту работу активно развивать. Мы проводим встречи с ЮНИСЕФ, и будем работать в привлечении международного опыта по подготовке профессиональных фостерных семей. Таких семей нужно в Казахстане от 350 до 500, потому что в год без попечения родителей остаются порядка 1,5 тыс. детей. Одна семья будет в год принимать 3-5 деток», - поделилась планами Саин.