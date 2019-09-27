На выставке медиа-арта в Алматы представили работы британских художников

В Алматы проходит выставка медиа-арта от шести современных британских художников OLD WORLD ORDER/NEW WORLD ORDERS (Старый миропорядок/Новые миропорядки). На выставке представлены работы из коллекции British Council и международного арт-агентства LUX. Они раскрывают темы материального и нематериального культурного наследия, современной культуры, общей идентичности и сплоченности общества посредством биографического и документального жанра кино, поэзии и художественного вымысла.

Кураторами проекта выступили Тендай Джон Мутамбу из Британского совета и Валерия Ибраева – куратор многочисленных выставок в Казахстане и за рубежом, автор статей, каталогов и книг о современном искусстве Казахстана и Центральной Азии.

По информации организаторов, выставка видео-арта «представляет собой сложное, многомерное, многоголосое, критическое и противоречивое пространство, в котором репрезентируются рассуждения современных британских художников о европейской и национальной идентичности, интернационализме, истории рас и культур, локализме и глобализме».

«Эта выставка очень требовательна к зрителю, она заставляет думать и анализировать ситуации не только описанные художниками и куратором, но и проецировать ее размышления на собственное общество и страну. Здесь нет чистеньких выводов и резюме, нет определенности и указаний. Выводы и ощущения оставлены исключительно на волю зрителя, который не декларативно, а на самом деле становится ее сотворцом и соавтором», - отмечает Ибраева.

Выставка открылась 21 сентября в галерее Artmeken и продлится до 20 октября. Также каждую среду здесь будут проходить публичные лекции с художниками, работающими в медиа-формате, и с исследователями, в творчестве которых отражаются темы мультимедийной выставки.

По данным Роуэна Кеннеди, директора British Council в Казахстане, выставка OLD WORLD ORDER/NEW WORLD ORDERS проходит в рамках празднования 25-летия работы Британского совета в Казахстане.

«Укрепление взаимопонимания между нашими странами посредством искусства является одним из ключевых направлений работы British Council. Благодаря этому проекту мы не только показываем работы современных британских художников, но также даем возможность обменяться опытом кураторам из Казахстана посредством совместной работы над этим мероприятием с профессионалами из Великобритании», - отметил он.