Цены на хлеб в Казахстане могут незначительно вырасти – МСХ

Стоимость социального хлеба в Казахстане остается стабильной, однако из-за низкого урожая незначительное повышение может произойти. Этого не исключают в министерстве сельского хозяйства. Однако, как заверил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр ведомства Айдарбек Сапаров, стабфонды, акиматы и Продкорпорацию готовы к тому, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Если говорить о цене на хлеб, то она пока стабильная идет – от 78 до 85 тенге за одну булку социального хлеба. В случае повышения цен на зерно, будут включаться механизмы со стороны СПК, акиматовские стабфонды, а также «Продкорпорация» тоже будет в этом направлении принимать участие», - заверил Сапаров.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока «рановато говорить о повышении цен на хлеб», так как пока еще идет уборочная кампания, и необходимо собрать порядка 20% уборочных площадей.

«Минсельхоз ежедневно мониторит, держим на пульсе ситуацию. Поэтому рановато говорить. Даже если будет, то будет незначительное повышение цен. Но социальный хлеб останется на прежнем уровне, так как сегодня акиматы готовятся, закупают муку в стабфонды. Кроме этого, «Продкорпорация» закупает зерно, тоже будет стабилизировать цену, отпускать регионам, где есть проблемы. Поэтому здесь мы проблем по социальному хлебу не видим», - заверил вице-министр.