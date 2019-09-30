Восстановительные работы в Арыси полностью завершены – акимат

Сегодня на аппаратном совещании, прошедшем в городе Арысь под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, были заслушаны последние данные о проводимой работе, в том числе о строительстве дорог, подведения канализационных систем и оформления правоустанавливающих документов. В акимате напомнили, что в результате взрывов было повреждено 7634 дома, из них около 500 оказались непригодны для проживания. В числе заново отстроенных объектов - 3 многоэтажных дома. На сегодняшний день там ведутся работы по внутренней отделке. В целом в восстановление города приняли участие около 3 тыс. человек.

«В городе Арысь была проведена масштабная работа. Это стало большим испытанием не только для жителей области. Такого еще не было в истории, чтобы за столь короткое время перестроили целый город. Это еще раз доказывает о единстве согласии нашего народа», - сказал на совещании Шукеев.

Напомним, что сроки восстановления города переносились несколько раз. Изначально их должны были завершить до 1 августа, потом перенесли на 20 августа. За день до окончания этого срока Шукеев поручил завершить все работы до 1 сентября, а позже сообщалось, что работы будут завершены к 20 сентября.

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