Политактивистка Камилла Шоканова намерена ежедневно выходить на пикеты

«Я вышла, чтобы призвать всех людей проявить хоть что-то. О таком незаконном, лживом и абсурдном решении по делу Джакишева нельзя молчать. От того, что на его месте может быть любой из нас, абсолютно любой. Решение по делу Джакишева было абсолютно незаконным. Суд вынес это решение по звонку сверху. Я буду выходить каждый день в час пик, пока Джакишев не окажется на свободе», - заявила активистка.

Первый пикет Камилла Шоканова провела 7 июля у здания акимата с требованием отставки Дариги Назарбаевой и свободы Мухтару Джакишеву. Ее задержали спустя 10 минут после начала акции. 19 сентября Шоканова провела второй пикет перед монументом независимости. Она хотела обратить внимание на инертность общества в политике. Тогда с активисткой пытался поговорить представитель акимата, однако препятствовать проведению акции он не стал.