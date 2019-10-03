В Минэкологии заявили, что вырубка деревьев в Боровом была согласована

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов завершило проверку по факту вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне. Глава ведомства Магзум Мирзагалиев заявил, что ничего противозаконного в этом нет, сообщает «Казинформ» .

«Поручение президента мы выполнили, проверка была проведена. Данная вырубка была предварительно до этого согласована, то есть это было прохождение трассы для подведения инфраструктуры к новому развивающему туристическому кластеру Бурабая», - сказал Мирзагалиев журналистам в четверг.

Он также сообщил, что по договоренности с акимом Акмолинской области «будет произведена компенсационная посадка деревьев».

«Это значит, что за каждое вырубленное дерево будет высажено не менее двух на той же территории, в этом же районе», - пояснил министр.

В августе глава государства Касым-Жомарт Токаев, возмутившись фактом вырубки деревьев Щучинско-Боровской курортной зоне, поручил правительству и акимату принять срочные меры. Напомним, рабочие, прокладывавшие трассу для укладки водопроводных труб, повредили 1 км 250 м лесных насаждений на территории государственного лесного фонда. При этом сообщалось, что раскопка траншеи велась без разрешительных документов. По факту незаконной порубки деревьев было начато досудебное расследование по ч.2 ст.340 УК РК.