В Алматы освободили троих активистов, арестованных после митинга 4 сентября

Трое политических активистов, арестованных за участие в митинге против китайской экспансии 4 сентября, вышли на свободу. 18 сентября в специализированном межрайонном суде по административным делам Геннадия Крестьянского, Бесжана Күмісбектегі и Ануара Даниярова осудили на 15 суток административного ареста.

«Спасибо друзьям за теплую встречу! Казахстан будет свободным. Мы не зря здесь страдаем», - сказал Крестьянский в прямом эфире активистки Данаи Калиевой, который она вела на своей странице в Facebook.

19 сентября, на следующий день после ареста, Крестьянский, по словам активиста Альнура Ильяшева, объявил голодовку. Об этом, как заявил Ильяшев Vласти, ему сообщила жена Крестьянского. Корреспондент Vласти обратился с письменным запросом в департамент полиции Алматы, но ответа пока не получил.

В начале сентября этого года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Казахстана реформировать законы о митингах, клевете и о возбуждении розни. Продолжающееся содержание под стражей заключенных по политическим причинам и фактический запрет оппозиционных собраний не являются благоприятными для истинного и открытого диалога», - заявила Бачелет.

Кроме того, она призвала власти страны реформировать законодательство, использующееся «для подавления несогласия, включая широкое определение языка вражды и клеветы, криминализацию клеветы, ограничительные разрешения на мирные собрания, ограничительное регулирование НПО, профсоюзов и религиозных объединений».