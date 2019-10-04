Жомарту Ертаеву в очередной раз продлили арест

«Следственный суд Алматы своим постановлением от 3 октября продлил санкцию на арест Жомарту Ертаеву на два месяца с момента истечения последнего срока – до 15 декабря 2019 года», - сообщили в пресс-службе горсуда в пятницу.

Банкир Жомарт Ертаев был экстрадирован в Казахстан из Москвы 15 марта. Он подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО «BANK RBK». Вместе с ним в хищении подозреваются 54 человека.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа. В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.