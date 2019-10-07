До 900 тыс. человек снизится число получателей АСП с нового года

Более чем в два раза снизится число получателей адресной социальной помощи в Казахстане с 1 января следующего года. Если за 9 месяцев текущего года их число превысило 2 млн человек, то с нового года, прогнозируют в министерстве труда и социально защиты населения, их будет порядка 900 тыс., заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Биржан Нурымбетов. Такое снижение обусловлено повышением пособий для многодетных.

«Мы предполагаем, по расчетам, количество получателей АСП уменьшится. Мы думаем, что порядка 900 тыс. человек все-таки будут получать АСП», - сказал Нурымбетов, уточнив, что за 9 месяцев текущего года АСП получили 417 тыс. семей или 2 млн человек, а на сегодняшний день эта цифра сокращена до 306 тыс. семей – это порядка 1,6 млн человек.

По его словам, такое снижение получателей АСП будет связано с повышением пособий для многодетных семей. В частности, если сейчас многодетные получают 10500 тенге на семью, то с нового года предполагается, что выплата на четвертых детей составит 42500 тенге на семью, с пятью детьми – 53 125 тенге, с шестью – 63 750 тенге, с семью – 73 375 тенге.

«Эти госпособия вводятся по той причине, что было очень много жалоб: для того, чтобы получить АСП, в том числе многодетные семьи, нужно учитывать доход. Есть такая ситуация: две семьи, в обеих семьях по 5 детей. Одна семья попала в категорию малообеспеченных, у второй всего лишь на 400-500 тенге доход больше, а она уже не получает. Мы понимаем, что жизненная ситуация у обеих семей одинаковая. Очень тяжело установить социальную справедливость в этом отношении. Поэтому мы решили, что часть выплат, которые мы сегодня выплачиваем в качестве АСП, так сказать, переложить на пособие, которое будет назначаться вне зависимости от доходов. Именно в этом смысле пособие будет учитываться в доход семьи», - объяснил министр.

При этом пособие для многодетных будет выплачиваться детям до достижения 23 лет, если они продолжают учебу очно в средне-специальном или высшем учебном заведении. Однако если даже с назначением госпособия доходов не будет хватать, семья может претендовать на получение АСП.

«Если эта семья по доходам будет относиться к малообеспеченной семье, то ей также, помимо данного пособия, будет выплачиваться АСП. Плюс будет обеспечен дополнительный гарантированный социальный пакет (для детей – V). Поэтому если семья окажется и малообеспеченной, многодетной, то получит все три пакета», - подчеркнул министр.