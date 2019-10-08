18 школ за счет частных инвесторов построят в столице в 2020 году

18 школ за счет частных инвесторов из Сингапура, Индии, ОАЭ и других на сумму свыше 50 млрд тенге будут построены в столице в 2020 году. Об этом во вторник в ходе совещания по дальнейшему развитию города сообщил аким Алтай Кульгинов.

«По итогам этого года мы построили 7 школ на 4,5 тыс. мест, однако этого не достаточно. Поэтому в 2020 году с министерством образования и науки планируем строительство 12 школ на 9,5 тыс. мест, продолжить строительство 8 объектов на 12 тыс. мест. На заседаниях городского совета по инвестициям поддержаны 18 инвесторов по строительству 18 школ. То есть мы не хотим это все нагружать на бюджет. 18 школ будут построены за счет частных инвестиций – свыше 50 млрд тенге. В том числе, школы построят инвесторы из Сингапура, Индии, Бахрейн, ОАЭ. Остальные – наши местные инвесторы», - сообщил Кульгинов.

В целом, по его информации, на сегодняшний день в столице насчитывается 295 тыс. детей до 15 лет. В этом году школы окончили 9 тыс. школьников, а 1 сентября в первые классы пришли 24 тыс. детей.

«Имеется дефицит в 25 тыс. ученических мест. В восьми школах в данное время наблюдается трехсменное обучение. В рамках плана на пятилетний период запланировано строительство порядка 50 школ», - проинформировал аким города.