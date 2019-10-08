Строительство ливневой канализации в наиболее проблемных местах завершат в 2021 году – Кульгинов

Строительство ливневой канализации в самых критичных местах в столице завершат в 2021 году, пообещал во вторник в ходе совещания по дальнейшему развитию города аким Алтай Кульгинов.

«Ведётся работа по строительству системы ливневой канализации. У нас имеется более 50 мест подтопления, из них три наиболее критических – это Валиханова, Бараева, Момышулы в районе Дворца школьников, по проспекту Туран. По ним работы планируется завершить в 2021 году. По двум уже работы начаты. По остальным ведём проектные работы. В текущем году завершаем два очистных сооружения стоимостью 5,5 млрд тенге. В 2020 году завершим ещё три объекта», - пообещал Кульгинов.

Он также напомнил, что в настоящее время министерством индустрии и инфраструктурного развития ведутся работы по проектированию и строительству новой канализационно-очистной станции. Проектом предусматривается решить проблему переработки и последующей утилизации иловых осадков.