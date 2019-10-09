Мэлс Елеусизов вновь объявил о создании партии «Табигат»

Как заявил он на пресс-конференции в Алматы в среду, он рассчитывает, что в этот раз ему удастся перейти к реализации этого плана благодаря «активным членам партии».

«Мне говорили, что нужны какие-то страшные финансы, но я должен сказать, что любая нормальная партия может создаваться и работать, когда будут активные члены партии», - сказал Елеусизов.

Он отметил, что одной из причин создания партии является желание бороться за места в парламенте, а к выборам в Казахстане не допускаются самовыдвиженцы.

Елеусизов в рамках деятельности партии «Табигат» намерен поднимать экологические проблемы Казахстана, включая ситуацию на Арале, Каспии и Балхаше, а также в зоне Семипалатинского ядерного полигона.

Мы будем требовать «создать нормальные условия для жизни каждого человека», отметил Елеусизов, подчеркнув, что «Табигат» намерен проводить работу и в период до официальной регистрации в органах юстиции.

Мэлс Елеусизов создал союз «Табигат» в середине 1990-х годов и за это время неоднократно заявлял о намерении зарегистрировать зеленую партию, однако до реализации этих планов дело не доходило.

69-летний Елеусизов дважды баллотировался на пост президента Казахстана, оба раза завершал выборы последним. Несколько раз выдвигался кандидатом в депутаты.

Для регистрации политической партии в Казахстане, согласно действующему законодательству, она должна набрать не менее 40 тысяч членов, иметь филиалы во всех регионах страны. Регистрацию политпартий осуществляет Минюст страны.

В настоящее время в Казахстане действует шесть политпартий – партия власти «Нур Отан», представленные в парламенте «Ак жол» и Коммунистическая народная партия, партии «Ауыл» и «Руханият», оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия. Еще одна зарегистрированная оппозиционная партия – «Азат» - фактически бездействует в течение нескольких лет.