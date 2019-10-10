Более 10 человек проверяют по делу о хищении средств при строительстве ЛРТ в столице

Антикоррупционнвя служба в рамках расследования хищений средств при строительстве ЛРТ в столице проверяет более 10 человек.

Как сообщил в четверг в ходе брифинга в агентстве по противодействию коррупции руководитель второго департамента ведомства Сергей Перов, уже выявлено превышение суммы разработки ПСД проекта.

«Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве ЛРТ. Создана межведомственная следственно-оперативная группа, которая исследует все три этапа строительства. Проверяется обоснованность стоимости технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Фактические объемы выполненных строительных работ, оказанные консультационные услуги и осуществление технадзора. В этой связи нами привлечены специалисты и эксперты, обладающие специальными познаниями в указанных отраслях. Изъяты все документы, имеющие значение для дела, на основании которых назначены экономические и строительные экспертизы. Финансовые специалисты уже приступили к экономическим расчетам, а строительные эксперты заканчивают контрольные обмеры построенных объектов», - рассказал он.

Кроме того, по его словам, при взаимодействии с Нацбанком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в «Банке Астаны» денежных средств, полученных у Банка развития Китая.

«Наряду с этим следствием выявляются новые схемы хищений. Так, в 2014 году ТОО «Астана-LRT» заключило договора на разработку ПСД по завышенной стоимости. При установленной государственной экспертизой стоимости в 2,6 млрд тенге ЛРТ заключен договор на 4,2 млрд тенге, из которых подрядчиками оплачено 3 млрд тенге. Разница составила 412 млн тенге. Указанные средства обналичены и похищены с помощью лже-предприятий», - добавил Перов.

По его словам, расследование было начато после обращения руководства ТОО «Астана LRT», которое попросило «проверить те или иные факты», и уже «в ходе проверки этих фактов выявлены факты хищения».

«По поручению главы государства оно на особый контроль встало, и мы реализовываем все поставленные поручения. Расследование идет с прошлого года. Первоначально дело было возбуждено в январе 2018 года», - добавил он.

Представитель антикоррупционной службы уточнил, что следствием определен круг должностных лиц акимата столицы, ТОО «Астана-LRT» и руководителей подрядных организаций, причастных к реализации проекта.

«Во исполнение поручения главы государства, антикоррупционной службой принимаются исчерпывающие меры по скорейшему установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных лиц к ответственности», - подчеркнул Перов.

Журналисты поинтересовались у него, что это за круг лиц, значатся ли в нем бывшие руководители города, на что он ответил: «Мы проверяем полностью сотрудников акимата, соответственно, и должностных лиц ТОО «Астана-LRT». Я вам сейчас точный круг определять не буду. Но нами проверяются полностью все лица, включая руководящий состав акимата. Изъяты все документы, у нас они все имеются, круг лиц нами определен, мы определяем степень ответственности, вины каждого лица, который принимал участие в этом проекте». Он также уточнил, что это более 10 человек. При этом Перов уточнил, что пока подозреваемым признан один человек – это экс-глава ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан, который находится в розыске по линии интерпола.

«В настоящее время проводятся следственные действия, о принятых процессуальных решениях вы будете обязательно проинформированы», - пообещал Перов.

Он также заверил, что следствие не повлияет на строительство ЛРТ.

Напомним, во вторник глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по дальнейшему развитию столицы высказался о проекте ЛРТ в городе, назвав его «злополучным, спорным и экономически невыгодным». Он также поручил антикоррупционной службе активизировать расследование «не по верхам», а «пойти глубже».