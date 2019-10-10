Вводится запрет на предоставление иностранцами земель в зоне госграницы
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Парламент Казахстана принял поправки по вопросам АПК
фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Депутаты сената в ходе пленарного заседания в четверг рассмотрели и одобрили во втором чтении поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекс.

Поправки законопроекта предусматривают ограничение случаев перевода земель особо охраняемых территорий в земли запаса; совершенствование механизма контроля за рациональным использованием земель сельхозназначения; введение запрета на предоставление земель сельхозназначения, расположенных в пограничной зоне госграницы, иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также казахстанским юридическим лицам с иностранным участием.

Кроме этого, ужесточены нормы административного и уголовного законодательства по вопросам браконьерства в области животного и растительного мира. В области ветеринарии и фитосанитарии в целях повышения эффективности функционирования данной сферы предусматриваются поправки: по совершенствованию системы контроля в области ветеринарии, карантинного фитосанитарного контроля; по возврату контрольно-надзорных функций в области ветеринарии от акиматов в ведомство уполномоченного органа и созданию вертикали ветеринарной службы местных исполнительных органов; по приостановлению, возобновлению, лишению лицензии в области ветеринарии, а также приостановлению действий уведомлений о начале деятельности по выдаче ветеринарной справки.

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