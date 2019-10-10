Трофейную охоту будут развивать в Казахстане

Казахстанские власти намерены классифицировать туризм по отраслям, развивать трофейный туризм, а лицензирование туроператоров перевести на уведомительный порядок. Эти и другие нормы, который должны развивать данную отрасль, содержатся в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам туристской деятельности», который в четверг презентовали в мажилисе.

Как рассказал вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев, законопроектом в первую очередь расширяется понятийный аппарат и классификация туризма.

«В действующем законе «О туристской деятельности в Республике Казахстан», с точки зрения регламентации всех видов и направлений туристской деятельности, не нашли отражение в понятийном аппарате такие понятия, как «медицинский туризм», «социальный туризм», «охотничий туризм», «инфраструктура туризма» и другие. Одной из существенных проблем с позиции государственного регулирования, осуществления адресной государственной поддержки является отсутствие четкой классификации существующих видов и направлений туристской деятельности. В целях реализации стратегических планов развития туристских кластеров, а также отдельных направлений туристской деятельности в проекте закона предусмотрена классификация туризма: по видам туризма; по отраслевому принципу; по субъектному принципу; по объектному принципу», - рассказал вице-министр.

Новые нормы также предусматривают меры господдержки, в числе которых инвестиционные преференции. А введение понятия «туристская территория», считают разработчики, «должны повысить конкурентоспособность территорий и эффективность работы турорганизаций, обеспечить концентрацию материальных и интеллектуальных ресурсов непосредственно в точках роста туризма».

«На приоритетных туристских территориях будет реализовываться комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции и внедрение международных стандартов в туристскую отрасль. Данные территории или географические границы будут определяться правительством», - объяснил Бисакаев, отметив, что участникам таких территорий власти дадут возможность преференций при строительстве туробъектов и прочее.

Вместе с этим в законопроекте предусмотрена норма по снижению порога по признанию проекта как инвестиционного до 200 МРП вместо общеустановленных 2 000 000 МРП.

Еще одно направление документа связано с «особым интересом у иностранного туриста к трофейной охоте». Однако, как пояснил вице-министр, из-за имеющихся проблем в действующем законодательстве туризм с целью трофейной охоты в стране не развивается.

«Мировая практика показывает, что увеличение потока туристов до 30% в год возможно за счет туристов, приезжающих на трофейную охоту. В этой связи одной из значимых мер – развитие трофейной охоты; поддержка предпринимательства в сфере фермерского охотничьего хозяйства. Мировой практикой доказано, что научно-обоснованный лимит изъятия старых самцов не оказывает угнетающего влияния на популяцию, а в некоторых случаях только увеличивает ее продуктивность. К примеру, самки некоторых видов семейства полорогих остаются яловыми, когда старый самец не позволяет самцам моложе участвовать в гоне, а сам не в силах покрыть всех самок. В Казахстане современное положение популяций многих редких видов стабилизировалось, и можно говорить об устойчивом использовании старых особей для целей охоты», - подчеркнул Бисакаев.

Кроме того, разработчик считает необходимым провести совершенствование регуляторной политики в сфере туризма. На сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 1300 туроператоров, получивших лицензию. Тем не менее предлагается перевести лицензирование туроператоров в сфере въездного и внутреннего туризма на уведомительный порядок; оптимизировать разрешительные процедуры в рамках законодательства об охране животного мира в целях развития фермерского и охотничьего хозяйства, усовершенствовать адмзаконодательство, а также регламентировать профконтроль без посещения.

Кроме того, Минкультуры и спорта предлагает закрепить законодательно внедрение системы Tax Free в Казахстане и «туристский взнос», а также усовершенствовать действующий механизм системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма.

«В этой части законопроекта предлагаем принять комплекс мер по повышению уровня защиты туристов на выездном туризме. В их числе – внедрение механизма присвоения туристского кода гражданам Республики Казахстан в рамках выездного туризма, регламентация порядка взноса и возврата сумм гарантирования. Необходимость данной поправки в закон связано с тем, что не все туроператоры, осуществляющие деятельность на рынке, выполняют обязательства, установленные действующим законодательством в сфере турдеятельности. Отсутствие механизма по приостановлению лицензий для субъектов турдеятельности, нарушивших требования действующего законодательства, не дает возможности стопроцентного гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма», - резюмировал вице-министр.