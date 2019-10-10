Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Ими стали писатели из Польши и Австрии
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 года стала польская писательница и поэт Ольга Токарчук, а лауреатом премии за 2019 год – австрийский писатель и драматург Петер Хандке, пишет РБК.
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