Ими стали писатели из Польши и Австрии
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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 года стала польская писательница и поэт Ольга Токарчук, а лауреатом премии за 2019 год – австрийский писатель и драматург Петер Хандке, пишет РБК.

Напомним, что в прошлом году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе.

Токарчук премия присуждена «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». В 2018 году она стала первой писательницей из Польши, получившей Букеровскую премию за роман «Бегуны», также она является лауреатом ряда других польских и международных литературных премий.

Хандке получил Нобелевскую премию «за влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта». В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что выпустив за последние 50 лет множество произведений разных жанров, Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей послевоенной Европы.

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