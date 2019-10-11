ЧП произошло на территории специально оборудованного полигона
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Военнослужащий погиб в результате детонации фрагмента боеприпаса близ Арыси
ФОТО С САЙТА МИНОБОРОНЫ КАЗАХСТАНА

Алия Иксанова, Vласть

Военнослужащий погиб в результате детонации фрагмента боеприпаса близ города Арысь, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.

По данным ведомства, 11 октября в ходе плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на территории специально оборудованного полигона (в 60 киломметрах от города Арысь) произошла преждевременная детонация фрагмента боеприпаса.

«В результате старший группы, начальник инженерной службы войсковой части, майор Акишев получил ранения несовместимые с жизнью. Согласно информации с места происшествия, работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - говорится в информации министерства обороны.

В сообщении отмечается, что работает следственная группа. «Данная ситуация не представляет угроз и рисков для жителей близлежащих населенных пунктов и находится под контролем. Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким, а также оказывает им всю необходимую помощь», - заявили в ведомстве.

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