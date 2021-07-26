Обвиняемые по делу о взрывах в Арыси получили до 10 лет лишения свободы

Четыре человека получили условные сроки
Суд в Шымкенте в понедельник огласил приговор 16 обвиняемым по делу о взрывах боеприпасов на военном складе в городе Арысь Туркестанской области. 12 человек приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до десяти лет лишения свободы, четыре человека получили условное наказание — от четырех до семи лет, передает радио «Азаттык».
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