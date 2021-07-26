Обвиняемые по делу о взрывах в Арыси получили до 10 лет лишения свободы

Суд в Шымкенте в понедельник огласил приговор 16 обвиняемым по делу о взрывах боеприпасов на военном складе в городе Арысь Туркестанской области. 12 человек приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до десяти лет лишения свободы, четыре человека получили условное наказание — от четырех до семи лет, передает радио «Азаттык».

На прениях прокурор запрашивал для обвиняемых от четырех до десяти лет лишения свободы. Адвокаты заявили, что их подзащитные с обвинениями не согласны. Защита просила суд обратить внимание на нарушения, допущенные во время следствия, а также на то, что причина взрывов не установлена, вина подсудимых не доказана.

Судебный процесс по делу о взрывах на военных складах стартовал 11 мая 2020 года. Среди подсудимых — командир воинской части в Арыси и его заместитель. Им вменили «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека и тяжкие последствия» (статья 281 уголовного кодекса) и «Халатность» (статья 371).

Суд проходил за закрытыми дверями, это объяснили наличием в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.

Взрывы на военных складах в Арыси прогремели 24 июня 2019 года. Тогда сотни домов в городе были разрушены, официально сообщалось о четырех погибших и более сотни пострадавших. 40-тысячный город был полностью эвакуирован.