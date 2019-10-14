Лидером по неосвоению бюджета Минфин назвал Минэкологии, геологии и природных ресурсов

Лидерами по неосвоению бюджета за девять месяцев являются министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Верховный суд, министерства культуры и спорта, а также торговли и интеграции, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов. Суммы неосвоения варьируются с 947 млн тенге до 1,5 млрд тенге.

«Расходы республиканского бюджета составили 8 трлн 541 млрд тенге или 99,8%, не исполнено 14,3 млрд тенге. Из них экономия – 5,7 млрд тенге. Не освоено – 8,6 млрд тенге», - сообщил Смаилов, отметив, что это в пять раз меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Вместе с тем, по его информации, наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: министерство экологии, геологии и природных ресурсов – 1,5 млрд тенге, Верховный суд – 1,2 млрд тенге, министерство культуры и спорта – 922 млн тенге, министерство торговли и интеграции – 947 млн тенге.

«Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное представление актов выполненных работ, позднее представление в органы казначейства на регистрацию договоров и дополнительных соглашений», - объяснил первый вице-премьер.

В целом, по его информации, за январь-сентябрь проведено 2522 аудиторских мероприятия, которыми охвачено 593 млрд тенге бюджетных средств, выявлены финансовые нарушения на сумму 174 млрд тенге, устранены из них на сумму 163 млрд тенге. В результате проведенного камерального контроля предотвращены нарушения по государственным закупкам на сумму 547 млрд тенге.

Отметим, что министерство экологии, геологии и природных ресурсов было создано только 17 июня текущего года указом главы государства.