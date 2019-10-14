Зарплаты преподавателям вузов повысят до нового года – МОН

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что до 1 января 2020 года преподавателям вузов повысят зарплату, причем это будет сделано за счет средств самих учебных заведений.

«Главой государства обозначены цели в области усиления качества образования и поддержки педагогов. Исходя из этого, первоочередная задача, которая ставится нашим министерством перед ректорами подведомственных госвузов, – это повышение заработной платы для преподавателей от 30% до 50%. Срок исполнения – до 10 января 2020 года», - написал Аймагамбетов в Facebook.

Он добавил, что зарплата будет повышена за счет средств самих учебных заведений.

«Был проведен анализ бюджетов вузов, показавший наличие финансовых резервов, за счет которых можно увеличить фонд оплаты труда. На фоне сложившейся ситуации, когда преподаватели ряда наших университетов получают заработную плату в размере 60-70 тыс. тенге, требовать повышения качества абсолютно не реально. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Каспийский, Таразский педагогический университеты стали пионерами в этом деле. Остальные вузы также должны неукоснительно исполнить мое поручение в обозначенные сроки», - сообщил министр.

Кроме того, по информации главы МОН, «перед ректорами поставлена задача по поддержке академиков, работающих в госвузах, через установку специальных доплат».

«Академиков в вузах не так много, поэтому мы просто обязаны поддержать нашу научную элиту. Хочу особо отметить, что эти меры не потребуют дополнительных средств из госбюджета и каких-либо иных усилий», - отметил Аймагамбетов.

Также он добавил, что «в будущем будут приняты меры по разработке финансового механизма по поддержке молодых ученых, нацеленных на развитие отечественной науки».