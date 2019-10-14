Ануар Нурпеисов сообщил об отъезде из Казахстана

Общественный деятель, музыкант и актер Ануар Нурпеисов сообщил в своем Instagram о том, что покинул Казахстан и обосновался на Шри-Ланке, где намерен заниматься туристическим бизнесом. Свой отъезд он назвал вынужденным, как и продолжительное молчание - с начала июня он практически не появлялся в соцсетях.

В коротком фильме, выложенном на своем канале на YouTube, Нурпеисов рассказал, что в начале июня получил серию предупреждений от людей, связанных со спецслужбами: ему предлагали прекратить активную общественную и политическую деятельность в преддверии президентских выборах, угрожая в противном случае серьезными неприятностями.

Ануар Нурпеисов был одним из инициаторов кампании "Мен Ояндым" (Я проснулся), в которой активисты, журналисты, актеры, общественные деятели призывали к проведению политических реформ. После кампании сформировалось движение "Oyan, Qazaqstan!" (Проснись, Казахстан), которое объединило молодых активистов.

Нурпеисов, по его словам, получил угрозы 5 июня - за несколько дней до выборов, перед публикацией очередного ролика "Мен ояндым".

Он также объяснил, что принял решение прекратить активную деятельность из соображений безопасности, выразив одновременно разочарование комментаторами в соцсетях, которые предполагали, что Нурпеисов получил деньги от властей, либо работал на спецслужбы.

Ануар Нурпеисов сообщил, что сейчас находится в Шри-Ланке и развивает там собственный бизнес - он снял в аренду гостевой дом, который предлагает туристам.

"Когда все это началось, я задал себе вопрос: а что я реально хочу в этой жизни делать? Ответ очевиден - жить счастливо, по крайней мере, стремиться к счастью. Но как только ты начинаешь играть в политические игры, ты отдаляешься от счастья. Поэтому я хочу заниматься только творчеством, путешествовать. Когда передо мной встал выбор, что делать дальше, я посмотрел на все свои возможноти в Казахстане и подумал - почему бы не попутешествовать по миру, не пожить где-нибудь, не научиться какому-нибудь новому ремеслу. Если уж я не могу выбрать президента, то по крайней мере, я могу выбрать страну, в которой я могу жить", - говорит Нурпеисов в фильме.