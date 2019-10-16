На территории ЕАЭС намерены урегулировать производство электронных сигарет

В частности, речь идет об изделиях с нагреваемым табаком, жидкостях для электронных сигарет и вейпов (как никотиносодержащих, так и безникотиновых), а также комбинированных изделиях (капсулы). Сейчас качество и оборот этой продукции практически не контролируются. Сейчас производство и оборот этой продукции не регулируются ни в России, ни в других странах ЕАЭС. По данным газеты, уже разработана концепция технического регулирования никотиносодержащей продукции, где будут указаны требования как к производству (в том числе ингредиентам), так и к хранению, перевозке и реализации изделий, а также к маркировке. Это позволит убрать с рынка продукцию с опасными ингредиентами и контролировать объемы вредных веществ в аэрозолях. Кроме того, техрегламент позволит «ограничить доступ несовершеннолетних» к электронным сигаретам и системам нагревания табака, а изделия, на упаковке которых не будет информации, «необходимой для предупреждения потребителей о рисках, связанных с использованием продукции, и ее преимуществах перед курением табака»», будут запрещены. Как напоминает издание, сейчас в ЕАЭС действует только техрегламент на табачную продукцию, который обязывает помещать на пачки страшные картинки о возможных негативных последствиях курения.

По информации ЕЭК, с инициативой ввести регулирование никотиносодержащих изделий выступила Армения, другие странные ЕАЭС ее поддержали. Что касается самих табачных компаний, то некоторые из них поддерживают необходимость официального запрета на продажу этой продукции несовершеннолетним. В частности, об этом высказались в JTI и Juul Labs. Но JTI не поддерживает введение других ограничений, действующих для обычных сигарет, а в Juul Labs считают, что сейчас нет четкой нормативной базы в отношении состава и качества электронных сигарет, и технические требования помогли бы защитить рынок от сомнительных продуктов.

В координационном совете по борьбе против табака при Минздраве России считают, формулировка концепции о «преимуществах перед курением табака» может ввести в заблуждение потребителя, создать неправильное впечатление о характеристиках электронных сигарет и подобных изделий, их воздействии на здоровье. Тем не менее они отмечают, что разработка требований к никотиносодержащей продукции давно назрела.