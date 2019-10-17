Ужесточить требования к вузам, открывающим медфакультеты, считает необходимым Биртанов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов считает необходимым ужесточить требования к открытию медицинских факультетов на базе непрофильных вузов. Тем не менее такие факультеты открывать на местах необходимо, так как это позволит решить проблему переполненности главных медвузов страны, а также нехватку кадров в регионах.

«Когда мы сталкиваемся с вопросами по открытию медфакультетов в непрофильных вузах, в большей степени вопрос не зачем это нужно, а есть ли у них компетенция, кадры база? И надо признать, что действующие требования министерства образования в этой части – общестандартные. Зачастую уже они получают лицензии, а потом возникают вопросы», - сказал Биртанов.

Проблемы есть, признал министр, но его личное мнение, что в открытии медицинских факультетов в непрофильных вузах нет ничего предрассудительного. Так как медик в первую очередь должен знать физику, химию биологию, и как раз многопрофильные университеты имеют хорошую базу в этой части.

«Мировой опыт показывает, что ведущие медфакультеты находятся в многопрофильных вузах, где есть совместное использование баз кадровых ресурсов и так далее. То есть где фундаментальные дисциплины очень серьезно преподаются. Но тут надо смотреть, потому что иногда вузу дают лицензии, где нет химии, биологии. Технический вуз получает медицинский факультет. Поэтому здесь нужно ужесточать требования, надо действительно смотреть кадры», - подчеркнул Биртанов.

Что касается клинической подготовки, то, по мнению министра, сегодня во многих регионах есть хорошие областные центры. И Минздрав в рамках реформы увеличивает количество практической подготовки.

«Вообще студенты должны с первого курса на базе больниц учиться, - заявил министр. - Мы считаем, если студент будет обучаться, условно, в Петропавловске, то в первую очередь его будет легче закрепить в Северо-Казахстанской области. Что мы видим? Люди приезжают на 6-7 лет в столицу, в крупные города, потом проходят резидентуру и отказываются возвращаться к себе на родину. Это проблема», - признал он.

Он привел пример, что медицинский университет «Астана» может принимать ежегодно всего 500 студентов, но вынужден зачислять 800, потому что стране нужны врачи.

«Мы увеличиваем количество грантов, но вынуждены распределять эти гранты между пятью основными вузами. В результате, общежитий нет, классов не хватает, учебников не хватает. Страдает качество. И потом они возвращаться не хотят. А в хороших зарубежных вузах на курс больше 150 человек вообще не берут. Потому что невозможно обеспечить персонифицированное обучение, кадры, закрепление за врачами и так далее. Поэтому здесь надо двигаться, но требования должны быть жесткие. Здесь нам необходимо с МОНом отработать», - резюмировал Биртанов.