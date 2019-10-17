Нацбанк в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге

Национальный банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет», - сказал директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.

Поэтому, в целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, регулятор принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге.

«Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа», - добавил Кажмуратов.

Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.