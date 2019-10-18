Турция приостанавливает военную операцию в Сирии

Вашингтон и Анкара договорились, что наступление турецких войск на севере Сирии будет приостановлено на 120 часов для того, чтобы дать возможность курдскому ополчению выйти из приграничных районов, которые Турция определила как»зона безопасности», сообщает Русская служба ВВС .

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с официальным визитом в Анкаре, подтвердил, что переговоры американцев с курдами о выводе их отрядов уже начались.

Также достигнута договоренность, что военная операция Турции будет окончательно остановлена, если курды выйдут за отведенное им время – 5 суток – из приграничной зоны. По словам Пенса, США отменят наложенные на Анкару санкции, когда та закончит военную операцию в Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мелвут Чавушоглу также заявил журналистам, что военная операция «будет остановлена лишь после того, как курдские силы полностью покинут этот район».

Напомним, Турция начала военную операцию в Сирии 9 октября. Анкара считает, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже более 30 лет ведет вооруженную борьбу за независимость и которую Турция считает террористической организацией. Десятки тысяч людей уже покинули зону военных действий вдоль турецко-сирийской границы.