Программа направлена на поддержку отечественного автопрома
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20 млрд тенге выделил Нацбанк на программу автокредитования
Фото МИИР

Национальный банк выделил 20 млрд тенге на программу автокредитования для поддержки отечественного автопрома, сообщила пресс-служба регулятора.

Программой кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного производства, которая утверждена постановлением правления Нацбанка 31 мая этого года, предусмотрено выделение ежегодно до 20 млрд тенге в течение 5 лет (с 2019 по 2023 годы).

«В рамках данной программы на текущий год АО «Банк развития Казахстана» (БРК) получил финансирование на сумму 20 млрд тенге. Полученные средства будут направлены БРК в банки второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта отечественного производства», - сообщил регулятор.

При этом льготные условия автокредитования по программе Нацбанка сохранились: номинальная ставка вознаграждения не превышает 4% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – до 7,5%), срок кредитования – не более 7 лет. Стоимость автомобиля отечественного производства не должна превышать 15 млн тенге.

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