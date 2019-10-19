В Красноярском крае РФ прорвало дамбу на золотодобывающем прииске

В Красноярском крае РФ прорвало 4-метровую дамбу технологического водоема на золотодобывающем прииске. В результате этого, по данным СМИ, вода разрушила несколько балков, на которых находились рабочие, также затоплено два рабочих общежития в населенном пункте Щетинкино.

ЧП произошло в 6 утра. При прорыве дамбы погибли 11 человек, судьба еще 15 неизвестна, 19 обратились к медикам, четверо находятся в больнице. С места ЧП ликвидируют порядка 270 человек.

Для ликвидации последствия ЧП в Красноярский край направят спасателей из Хакасии, уже задействованы 270 человек и 50 единиц техники, в том числе авиация. Также из ближайших поселков для помощи пострадавшим направлены медики.

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль.