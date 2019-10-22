Основные уточнения коснулись увеличения затрат на выплату АСП и резерва правительства на неотложные нужды
  • 232
Токаев подписал поправки в бюджет на текущий год
Фото Жанары Каримовой

Главой государства подписан закон «О внесении изменений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы», сообщила Акорда.

Напомним, что основные уточнения коснулись увеличения затрат на выплату адресной социальной помощи, резерва правительства на неотложные нужды, дополнительных источников роста экономики в последующие годы.

Показатели социально-экономического развития страны на 2019 год сохранены на уровне прогноза, скорректированного в апреле текущего года. Рост ВВП в 2019 году ожидается на ранее утвержденном уровне 3,8%. Прогнозная цена на нефть сохранена на уровне $55 за баррель, целевой коридор инфляции – 4-6%.

В целом реализация поставленных задач будет обеспечена за счет перераспределения расходов и корректировки поступлений в бюджет по итогам исполнения за 9 месяцев текущего года с увеличением на 94,9 млрд тенге. С учетом изменений поступления в бюджет составят 10 663,5 млрд тенге, расходы – 12 028,1 млрд тенге, дефицит – 1 364,6 млрд тенге или 2,1% к ВВП.
Расходы социального блока составляют 5,4 трлн тенге или 44,9% от общего объема расходов, с увеличением на 6,7 млрд тенге.

С учетом перераспределения затрат дополнительные средства направлены: на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП в сумме 36,9 млрд тенге; на оказание медпомощи и продолжение строительства объектов здравоохранения – 23,3 млрд тенге. Расходы реального сектора увеличены на 15,6 млрд тенге и составляют 2,2 трлн тенге.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона, подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также для решения других неотложных вопросов, резерв правительства на неотложные затраты увеличен на 61,1 млрд тенге.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Поднимавшего тему безработицы в Жанаозене активиста приговорили к 5 годам лишения свободы
Новости
Жителей Жанаозена будут переселять в Актау
Новости
Beeline запустил в Казахстане пилотную сеть 5G
Новости
Социальный отпуск для прохождения скрининга дадут казахстанцам
Новости
Жанболат Мамай объявил о создании Демократической партии Казахстана
Новости
Ауезхана Даринова приговорили к 19 годам лишения свободы