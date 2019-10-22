Токаев подписал поправки в бюджет на текущий год

Напомним, что основные уточнения коснулись увеличения затрат на выплату адресной социальной помощи, резерва правительства на неотложные нужды, дополнительных источников роста экономики в последующие годы.

Показатели социально-экономического развития страны на 2019 год сохранены на уровне прогноза, скорректированного в апреле текущего года. Рост ВВП в 2019 году ожидается на ранее утвержденном уровне 3,8%. Прогнозная цена на нефть сохранена на уровне $55 за баррель, целевой коридор инфляции – 4-6%.

В целом реализация поставленных задач будет обеспечена за счет перераспределения расходов и корректировки поступлений в бюджет по итогам исполнения за 9 месяцев текущего года с увеличением на 94,9 млрд тенге. С учетом изменений поступления в бюджет составят 10 663,5 млрд тенге, расходы – 12 028,1 млрд тенге, дефицит – 1 364,6 млрд тенге или 2,1% к ВВП.

Расходы социального блока составляют 5,4 трлн тенге или 44,9% от общего объема расходов, с увеличением на 6,7 млрд тенге.

С учетом перераспределения затрат дополнительные средства направлены: на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП в сумме 36,9 млрд тенге; на оказание медпомощи и продолжение строительства объектов здравоохранения – 23,3 млрд тенге. Расходы реального сектора увеличены на 15,6 млрд тенге и составляют 2,2 трлн тенге.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона, подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также для решения других неотложных вопросов, резерв правительства на неотложные затраты увеличен на 61,1 млрд тенге.