2,9 млрд тенге выделят на субсидирование авиасообщения между столицей Казахстана и Токио

Для субсидирования авиасообщения между столицей Казахстана и Токио в 2020 году из республиканского бюджета выделят 2,9 млрд тенге, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. Вместе с тем, говоря в целом о развитии авиации, он сообщил, что объем субсидий в отрасль постепенно будет снижаться.

«Наши расходы (на субсидирование авиации – V) в 2020 году растут от 5 до 9 млрд тенге. В 2018 году, когда началась эта программа, было выделено было выделено 2 млрд тенге, это на 14 внутренних авиарейсов. В 2019 году, в связи с увеличением цены ГСМ, эта сумма составила 2,7 млрд тенге. Если честно признаться, большая часть этих средств направляется на 14 внутренних рейсов. Вы знаете, в 2019 году 6 июля добавился еще один рейс Нур-Султан – Токио. На это направление только 1,6 млрд тенге. Это был неполный год, поэтому по маршруту Нур-Султан – Токио расходы (в 2020 год – V) составили 2,9 млрд тенге. Мы должны видеть конечный результат», - заявил Атамкулов.

Вместе с тем, заверил он, в настоящее время Мининдустрии и инфраструктурного развития оказывает помощь населению. Речь идет о льготах на авиабилеты.

«Наша цель – это создание условий для населения. В следующем году по нашему плану пять авиалиний перейдут на самоокупаемость где-то на 80%. В 2021 году у нас сократятся пять авиарейсов. Самые большие расходы – Токио, это у нас идет пилотный проект. Осуществляется авиакомпанией SCAT. Это только планируем. По результатам 2020 года мы будем снижать эту сумму», - подчеркнул министр.

Он также заверил, что в 2021 году объем субсидий будет снижен до 2 млрд тенге.

«В настоящее время самый большой доход – это организовать авиарейсы из таких малых населенных пунктов как, Урджар, Балхаш, Ушарал. То есть чтобы население могло из этих малых городов иметь доступ на авиарейсы до Нур-Султана. Вы знаете, с Урджара, например, до Астаны билет стоит 10 тыс. тенге. Благодаря этому, население довольно нашими услугами авиарейсов», - считает министр.