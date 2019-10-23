Подравшиеся с китайскими рабочими жители Алматинской области не применяли оружие – адвокат

Пятеро граждан Казахстана находятся в следственном изоляторе за драку с китайскими рабочими. Их адвокат Ляззат Ахатова на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека (КМБПЧ) заявила, что они хотели заступиться за казаха и гражданина КНР, который ранее был избит китайскими коллегами-рабочими в Алматинской области.

«Они услышали, что трое китайцев избили одного казаха. После этого подрались с другим китайцами», - сказала после пресс-конференции адвокат Ляззат Ахатова.

По ее словам, задержанные отрицают, что применили оружие.

«Наоборот, арматура нашлась в автобусе, где сидели китайцы», - добавила она.

На сегодняшний день 42 гражданина Китая, с которыми подрались задержанные, депортировали. По словам Ахатовой, они работали незаконно.

«По материалам дела пятеро граждан Казахстана напали на 42 китайцев, которые на тот момент были в автобусе», - добавила адвокат.

Против казахстанцев дело возбудили уголовной дело по трем статьям УК РК – 93, 106 и 107.

9 октября появилась информация, что на предприятии ТОО Citic Construction в Аксуском районе произошел конфликт между иностранными рабочими этой компании, строящими участок автодороги Алматы – Оскемен, и местными жителями. По словам рабочих, трое граждан КНР избили водителя – этнического казаха. В департаменте полиции (ДП) Алматинской области сообщили, что конфликт между четырьмя работниками-гражданами КНР, переросший в драку, произошел на почве «производственных отношений». В результате одному из них – этническому казаху и гражданину КНР, оформившему вид на жительство в Казахстане – были причинены телесные повреждения легкой категории. На следующий день, как утверждают в ДП, группа местных жителей, «не вникнув в суть конфликта», «из хулиганских побуждений» избила несколько рабочих-иностранцев, находившихся на территории производственного объекта. В итоге четверо граждан КНР были госпитализированы.

Отметим, что этот конфликт как минимум не первый в своем роде в этом году. Напомним, что утром 29 июня произошла массовая драка на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Пострадали 30 человек. Рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу публикации гражданина Ливана Eli Daoud. Ливанец выставил фотографию в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки. Многие сочли эту публикацию оскорбительной и провокационной. В социальных сетях и СМИ, комментируя конфликт, часто утверждали, что фотография – всего лишь повод, а причина заключается в неравных условиях труда для иностранцев и граждан Казахстана.

В сентябре министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов заявил, что в ведомстве планируют ужесточить требования к привлечению иностранных работников.

«С одной стороны, потребность наших компаний в высококвалифицированных специалистах есть. Но она не должна быть в больших масштабах. Мы уже более 25 лет привлекаем иностранных специалистов. Пора иметь таких специалистов у себя, мое мнение. В целом по вопросам привлечения иностранной рабочей силы мы планируем ужесточить требования. Мы предлагаем вообще не выдавать разрешения по четвертой категории по рабочим специалистам. В любой области найдутся специалисты, которые могут занять эти ниши. Мы хотим установить требования по казахстанскому содержанию», - цитировало Нурымбетова агентство Sputnik Казахстан.

Отметим, что год назад Международная конфедерация профсоюзов (МКП) приостановила членство Федерации профсоюзов Казахстана (ФПРК) в мировом профсоюзном объединении.

«МКП подтвердила свое намерение оказать существенную поддержку наемным работникам Республики Казахстан в их намерении создавать и развивать независимые профсоюзы в стране как действенный инструмент борьбы за свои социальные и экономические интересы и гражданские права. Антирабочая практика репрессий и запретов в Республике Казахстан должна быть изменена. Мы будем контролировать ситуацию и заставим власти Казахстана уважать основополагающие права наемных работников», - говорил лидер Конфедерации труда России Борис Кравченко.

Во время заседания МКП в Брюсселе говорилось о «многочисленных фактах нарушений права на свободу объединения в отношении наемных работников Республики Казахстан в последние годы, включая лишение регистрации Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан, уголовное преследование лидеров КНПРК и субъектов Конфедерации».

МКП является крупнейшим в мире профсоюзным объединением, в ней состоят 176 млн человек из 161 страны мира.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем ежегодном обзоре по итогам 2018 года также подчеркнула, что в стране фактически нет независимого профсоюзного движения. "Профсоюзы по-прежнему были лишены возможности самостоятельно определять свою организационную структуру. Закон о профсоюзах 2014 года остался без изменений, несмотря на обещания чиновников усовершенствовать его», - говорится в обзоре HRW.