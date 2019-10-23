В случае отмены налога на малолитражки, акциз на бензин вырастет еще больше – Смаилов

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов считает, что в случае отмены налога на малолитражные автомобили, акцизы на нефтепродукты вырастут больше, чем планируется. Однако по данному предложению министерства энергетики окончательное решение в правительстве еще не приняли, заявил он журналистам в среду в кулуарах мажилиса.

«Мы рассматривали такую возможность, но пока к (окончательному – V) решению не пришли. Потому что, если мы отменим налог на малолитражки и перенесем это бремя на бензин, как ни странно, владельцы малолитражек будут платить еще больше», - пояснил Смаилов.

По его словам, владельцы малолитражных автомобилей, как правило, занимаются частным извозом, у них низкие доходы, и чтобы «получать дополнительный доход, многие вынуждены заниматься частным извозом или ездить в соседние населенные пункты, или из пригорода в город».

«Владельцы малолитражек больше ездят. Богатые люди, у которых несколько автомобилей, они ездят на служебном транспорте, их авто в паркинге стоят. Поэтому это неоднозначно, что перенос налогового бремени с налога на транспорт на акцизы улучшит или сделает налоговую систему более справедливой. Наоборот, это может привести к обратной ситуации, когда владельцы малолитражек будут в итоге больше платить», - считает глава Минфина.

Более того, заявил он, это скажется на инфляции, которая «дополнительным бременем ляжет на этих же владельцев малолитражек и всех остальных».

Тем не менее, подчеркнул первый заместитель премьера, окончательное решение по этому вопросу все же не принято.

«Решения нет, это (отмена налога на малолитражки – V) - просто видение самого министра энергетики. Но в правительстве пока мы к такому решению не приходили», - заверил он.

Кроме того, отвечая на вопрос, если оставят и налог на транспорт, и повысят акциз, не будет ли это еще дороже для граждан, Смаилов пояснил: «Нет, нет. Акциз все равно поднимался, и планово должен был подниматься. Потому что у нас разница между ценами на нефтепродукты в Российской Федерации, Кыргызстане значительно выше, чем в Казахстане. Если мы сейчас немножко не повысим (акциз – V), то у нас большие объемы вымываются из страны. В итоге это приведет к дефициту. И если мы не сделаем контролируемого роста акцизов, то может быть бесконтрольный рост цен в будущем. Этого мы не должны допустить».

Глава Минфина отметил, что если в Казахстане отменят налог на малолитражки, то акциз на бензин повысится еще больше.

«Если отменится налог на малолитражки, то, естественно, это тогда должно лечь на акцизы на нефтепродукты. А это еще более высокий рост акцизов. А мы этого не хотим», - резюмировал Смаилов.

Напомним, накануне министр энергетики Канат Бозумбаев заявил о том, что есть предложение: в случае роста цен на акциз, отменить налог для малолитражных автомобилей, объем двигателя которых не превышает три литра. Также Бозумбаев заверял, что повышения цен на бензин в этом году не ожидается.