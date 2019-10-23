Президент обсудил с правозащитницей декриминализацию клеветы

В частности Касым-Жомарт Токаев встретился с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой. С ней он обсудил вопросы защиты прав граждан, совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, Умарова подняла вопросы по декриминализации статьи 130 (клевета) и внесению изменений в статью 174 (возбуждение розни) Уголовного кодекса.

«Президент, отметив важность предложений А. Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства», - сообщается на сайте президента.

С политологом Данияром Ашимбаевым глава государства рассмотрел предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности, а с общественным деятелем Ауытом Мукибеком – вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства.

«Собеседник поддержал инициативу главы государства об отказе от слова «оралман» в пользу «қандастар», - отмечается в сообщении.

В сентябре Айман Умарова в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия обратилась с просьбой к Токаеву полностью декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса о клевете, а также обратить внимание на статью 174 УК РК – возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Она подчеркнул, что статье 130 в основном привлекают только журналистов, поэтому «ее нужно декриминализовать полностью, достаточно гражданской ответственности».