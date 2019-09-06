Полностью декриминализировать клевету просит президента адвокат

Известный адвокат Айман Умарова в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия обратилась с просьбой к президенту Касым-Жомарту Токаеву полностью декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса о клевете, а также обратить внимание на статью 174 УК РК – возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

«Я хотела бы остановиться на двух статьях, которые сегодня очень важны. Это статья 130 – клевета. Сейчас говорят, что будут, возможно, изменения, и часть 1 статьи 130 декриминализируют, но это не правда. Это большая проблема. Нужно декриминализировать полностью эту статью. Не должно быть этой статьи», - заявила Умарова.

Она подчеркнул, что по этой статье в основном привлекают только журналистов, поэтому «ее нужно декриминализовать полностью, достаточно гражданской ответственности».

С аналогичной просьбой Умарова обратилась к президенту и по поводу статьи 174 УК РК.

«Знаменитая статья 174. Что такое статья 174? Если раньше это было разжигание социальной, расовой, религиозной розни, а сейчас даже стыдно говорить – возбуждение религиозной, расовой и так далее. Никто не понимает, кто, когда возбудился, за что, но сроки дают больше пяти лет и выше. Я очень прошу, чтобы вы обратили на эти статьи внимание», - попросила Умарова.

Ранее первый президент Казахстана и глава партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев выразил мнение, что необходимо инициировать поправки в закон с целью ужесточения наказания за клевету. Он заявил, что сегодня растет количество новых медиа, «искажающих реальность». Позже, комментируя это, министр информации и общественного развития Даурен Абаев отметил, что действующие в Казахстане законодательные нормы, касающиеся клеветы, не слишком мягкие, но и не слишком жесткие. Однако ведомство будет совершенствовать правоприменительную практику в данном направлении.