Курды заявили о применении Турцией химоружия во время операции «Источник мира»

Представительница курдского Демократического совета Сирии Ильхам Ахмед в ходе визита в Вашингтон и встречи с американскими конгрессменами и сенаторами заявила, что Турция во время операции «Источник мира» применила запрещенные виды оружия, пишет РБК .

В частности, по ее словам, турецкие военные используют как химическое оружие, так и белый фосфор. В качестве доказательства она показала фотографии ребенка с характерными ожогами. Кроме того, Ахмед заявила, что воюющие на стороне Турции бойцы сирийской оппозиции жестоко расправляются с мирным населением на занятых курдских территориях, расстреливают пленных.

Впервые курды обвинили Турцию в применении белого фосфора на севере Сирии еще 17 октября. Утверждалось, что пострадавшие были доставлены в больницы города Рас-эль-Айн, занятого турецкой армией после отхода оттуда курдских формирований.

Турецкие военные опровергли использование белого фосфора или химоружия. А независимого подтверждения применения Турцией запрещенного оружия нет.